Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray’dan tarihin en kısa anlaşması!

İsveç’in Östersunds takımına elenen Galatasaray’ın Türk Hava Yolları’yla yaptığı sponsorluk anlaşması da son buldu.

21 Temmuz 2017 Cuma 15:59
Galatasaray’dan tarihin en kısa anlaşması!

Tarihinde ilk kez bir Avrupa mücadelesine çıkan İsveç’in Östersunds takımıyla karşılaşan Galatasaray, 2 maç sonunda aldığı sonuçlarla tüm Türkiye’yi hayal kırıklığına uğrattı.

Yaptığı flaş transferlerle bu sezon şampiyonluk için iddialı olmak isteyen sarı-kırmızılılar, Östersunds ile oynadığı ilk maç öncesinde Türkiye’nin en büyük uluslararası markası olan Türk Hava Yolları’yla sponsorluk anlaşmasına imza atmıştı. Anlaşmaya göre Galatasaray, 1 yıl boyunca oynayacağı Avrupa maçlarında Türk Hava Yolları’nın logosunu formasında taşıyacaktı. Ancak alınan sonuçların ardından bu anlaşma da sadece 2 maç sürdü. İsveç’te rakibine 2-0 mağlup olan Galatasaray, taraftarı önünde rakibiyle 1-1 berabere kalarak Avrupa macerasına nokta koydu. Alınan sonuçların ardından Galatasaraylı taraftarlar, yönetime ve futbolculara büyük tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 15:59
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
  • fanatik saraylıfanatik saraylı2 sa önce
    sabri nin ahı tuttu.derhal sabri yi alıp forvete koyalım.teknik direktör mustafa denizli olsun.snejdarı geri getirelim.idda ediyorum kesinlkle ilk 5 e gireriz ligde.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Alışveriş yaparken kendinden geçen sevimli bebek
  1. Alışveriş yaparken kendinden geçen..
  2. Adıyaman Gölbaşı Sanayi Sitesi'nde..
  3. Çarpıcı itiraf geldi: O paralarla..
  4. Siyonist işgalci Kudüs'ü adeta askeri..
  5. Mescid-i Aksa'da şehit edilenlerin..
  6. Katar terör yasalarında değişikliğe..
  7. Paslı testere nasıl yenilenir?
  8. Görenleri şaşkına çevirdi! Oltaya..
  9. Türkiye'den terör devleti İsrail'e..
  10. HDP'li ismin vekilliği düşüyor
  11. Eşinden şiddet gören kadının intikamı..
  12. Mescid-i Aksa'ya giremeyen binler Cuma..
  13. Oda terörü
  14. Dünyanın en derin havuzuna tüpsüz daldı
  15. Türkmenistan'daki FETÖ'cülere ceza yağdı
  16. 'Hero' değil 'eşekler' sürüsü
  17. Çin'deki gaz patlaması kamerada
  18. Kızı ihraç edilen AK Partili vekilden..
  19. Burhan Kuzu’dan Kılıçdaroğlu’nun..
  20. Büyükada'daki toplantıda 4 kişiye..
Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye artık seyirci kalmayacak
Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye artık seyirci kalmayacak
Kürt İslam Cephesi: Afrin düşerse...
Kürt İslam Cephesi: Afrin düşerse...