Galatasaray’dan tarihin en kısa anlaşması!

Tarihinde ilk kez bir Avrupa mücadelesine çıkan İsveç’in Östersunds takımıyla karşılaşan Galatasaray, 2 maç sonunda aldığı sonuçlarla tüm Türkiye’yi hayal kırıklığına uğrattı.



Yaptığı flaş transferlerle bu sezon şampiyonluk için iddialı olmak isteyen sarı-kırmızılılar, Östersunds ile oynadığı ilk maç öncesinde Türkiye’nin en büyük uluslararası markası olan Türk Hava Yolları’yla sponsorluk anlaşmasına imza atmıştı. Anlaşmaya göre Galatasaray, 1 yıl boyunca oynayacağı Avrupa maçlarında Türk Hava Yolları’nın logosunu formasında taşıyacaktı. Ancak alınan sonuçların ardından bu anlaşma da sadece 2 maç sürdü. İsveç’te rakibine 2-0 mağlup olan Galatasaray, taraftarı önünde rakibiyle 1-1 berabere kalarak Avrupa macerasına nokta koydu. Alınan sonuçların ardından Galatasaraylı taraftarlar, yönetime ve futbolculara büyük tepki gösterdi.