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Galatasaray'dan taraftara çağrı

Narman, sarı-kırmızılı taraftarlara, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği ile yapacakları maçta stadı doldurma çağrısında bulundu.

02 Kasım 2017 Perşembe 15:45
Galatasaray'dan taraftara çağrı

Narman, taraftar desteğinin önemine değinerek, "Bugün puan tablosunda lidersek, bu camianın bir bütün olarak hareket ederek, kenetlenmesinden kaynaklanıyor. Taraftarımızın, 'yönetim, futbolcu, taraftar' şeklinde başlayan ve 'şampiyonsun Galatasaray' diye biten bir bestesi var. Bugüne kadar taraftarımız hep yanımızda oldu ve onlardan aldığımız güçle ilk sıradayız. Bunun devamı için bütün taraftarımızı yarınki maça çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile oynadıkları maçta ceza alan tribünlerdeki taraftarlar ile müsabakaya gelemeyeceklerden biletlerini başka taraftarlara devretme ricasında bulunan Narman, "Blokları ceza alan taraftarımız da mutlaka devir işlemini gerçekleştirsin, yarın stadımızı her zamanki gibi sarı ve kırmızıyla donatalım" şeklinde görüş belirtti.

 
 
Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 15:45
  1. Galatasaray
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