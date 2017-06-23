Galatasaray'dan sürpriz transfer!

Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, De Jong üçlüsünden memnun olmayan ve bu bölgeye iki transfer isteyen Teknik Direktör Igor Tudor'un yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı.



Galatasaray, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Portekizli Andre Castro'yla büyük ölçüde anlaştı. Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ancak anlaşma sağlayamadığı 29 yaşındaki futbolcu G.Saray'ın teklifine yeşil ışık yaktı.



G.Saray yönetimi bonservis bedeli ödemeyeceği futbolcunun menajerine yıllık 1.7 milyon avro ödeyebileceklerini bildirdi. Yaklaşık 1 haftadır Castro'nun menajerinden cevap bekleyen Galatasaray yönetiminin yaptığı 2+1 yıllık sözleşme teklifi kabul gördü. Sarı-Kırmızılıların anlaşmayı duyurmak için gün saydığı öğrenildi.