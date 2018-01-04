Galatasaray'dan Sivasspor'a transfer!

Sezon başında Kwadwo Asamoah'ın son anda G.Saray'a gelmemesi sonrasında Aslan da dört bir yanda sol bek arayışına başladı. Transferin bitmesine saatler kala Igor Tudor'in isteği ile Kardemir Karabükspor'dan 550 bin Euro bonservis bedeli ile Iasmin Latovlevici kadroya dahil edildi. Ancak Fatih Terim'in göreve gelmesi ile birlikte Latovlevici için de günler sayılı hale geldi.

Sakatlığı sonrasında ilk yarının son bölümünde takımından ayrı kalan 31 yaşındaki oyuncu artık yol ayrımında. Yapılacak sol bek transferi için kadroda yer açmak isteyen sarı-kırmızılılar Fransız file bekçisi Carrasso'yu göndermek isterken Nigel de Jong'un da affedilmesi ile birlikte bir yabancı ile daha yolları ayırma kararı aldı.

Fatih Terim'in radarına Iasmin Latovlevici takılırken deneyimli oyuncunun da yeni adresi belli oldu.

18 MAÇ BONUSU

Bu sezon G.Saray'la 9 resmi maça çıkan ve sezon sonunda kontratının bir yıl daha uzaması için toplam 18 maça çıkması gereken Latovlevici ligin ikinci yarısında başka bir takımla yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, Demir Grup Sivasspor'un talip olduğu oyuncuyu göndermeyi kabul ederken sezonun ikinci yarısında G.Saray'dan alacağı ücretin yarısını da kırmızı-beyazlı ekip verecek. Mayıs ayına kadar G.Saray'dan 375 bin Euro kazanacak olan deneyimli oyuncu bu paranın yarısını da yeni takımından alacak.