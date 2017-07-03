Galatasaray'dan Sinan Güler duyurusu!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kaptanı Sinan Güler 2+1 yıllığına Fenerbahçe Doğuş'a transfer oldu.

Sinan Güler'in transferi sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal şunları söyledi:

"Sinan Güler ile anlaşmak istedik ancak kendisi 'Euroleague'de oynamak istiyorum' dedi. Gitmesine tabii ki üzüldük ancak oyuncunun kendi tercihi.Sinan Güler'in ayrılığının ardından yeni kaptan hakkında da açıklamalarda bulunan Topsakal "Şu anda görünen yeni kaptanın Göksenin Köksal olacağı. İddialı ve iyi bir takım kuracağız. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Birkaç güne yeni, transferlerimizi açıklayacağız."