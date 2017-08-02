Galatasaray’dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Galatasaray Kulübü, dün Diyarbakır’ın Lice ile Kulp ilçeleri arasında, teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucunda şehit olan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik ve Jandarma Uzman Onbaşı Erkan Sakal için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda, "1 Ağustos günü, Diyarbakır’ın Lice ile Kulp ilçeleri arasında, teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucunda, Jandarma Binbaşı Ümit Çelik ve Jandarma Uzman Onbaşı Erkan Sakal şehit olmuştur. U12 Futbol Takımı oyuncularımızdan Mustafa Berke Çelik’in amcası olan, 3 çocuk babası, 1979 Erzincan doğumlu Diyarbakır Lice 1’inci Jandarma Komando Tabur Komutanı şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik’in cenazesi, bugün Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlık’ta defnedilecektir. Galatasaray Spor Kulübü olarak yüce Türk milletine ve yakınlarına baş sağlığı, kederli ailelerine sabır diliyoruz” denildi.