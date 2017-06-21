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Galatasaray'dan Sabri'ye büyük vefasızlık!

15 yıl formasını giydiği Galatasaray’dan ayrılmak zorunda kalan Sabri Sarıoğlu’na plaket yerine ihtarname gitti.

21 Haziran 2017 Çarşamba 11:57
Galatasaray'dan Sabri'ye büyük vefasızlık!

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu gözyaşları içinde kulübüne veda ederken, asıl darbeyi daha sonra yedi. Çocukluğundan bu yana ter döktüğü kulübünden en azından bir teşekkür bekleyen Sabri, noterden gelen bir yazıyla şoke oldu. Oysa Galatasaray Yönetimi, 15 yıllık emeğini bir plaketle ödüllendireceğini belirtmiş, emektar oyuncuya vefa göstereceğini dile getirmişti.

5 milyondan vazgeçti

Bu beklenti içerisinde olan Sabri’ye, Kayseri, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarında sarı kart gördüğü için cezası geldi. Sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncunun gördüğü kart ya da kartların gereksiz olduğunu düşünmüş ve yönetmeliğe göre faturayı kesmişti. 36 bin euro tutarlı bu ihtarname, Sabri’nin eline geçtiğinde büyük şaşkınlık yaşadı.

Daha önce bir kalemde 5 milyon liradan vazgeçerek kolay kolay kimsenin yapmayacağı bir jest yapan taraftarın “Sabri Reyiz”i, kulübünü düşünmesinin karşılığını da böylece görmüş oldu. İhtarnamede, bu paranın alacaklarından kesileceği de vurgulandı.

Gidenlere fatura

Sarı-kırmızılılar, ilk planda yollarını ayırdığı isimlerden bu cezaları tahsil ederek işe başladı. Sabri’nin yanı sıra Bruma, Podolski ve Chedjou gibi isimlerden de gördükleri kartlara göre cezalar kesildi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 11:57
  1. GALATASARAY
  2. SABRİ SARIOĞLU
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