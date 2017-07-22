Galatasaray'dan N'Diaye bombası!

West Ham United ile adı sıklıkla anılan Badou N'Diaye hakkında ciddi bir iddia geldi. Slaven Bilic'in ısrarla istediği Senegalli orta saha için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.



İngiltere'nin önemli basın kuruluşlarından Sky Sports'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışıyor.



N'Diaye'nin ayrıca İngiltere Premier Lig'den Cyrstal Palace, Everton ve Newcastle United gibi kulüplerin radarında olduğu dile getirildi.



Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor'da 42 resmi maç oynayan N'Diaye 7 gol attı ve 3 asist yaptı.