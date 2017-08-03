Galatasaray'dan Lucescu açıklaması

Galatasaray Kulübü, futbol şubesinde genel koordinatörlük görevi için görüşmelerde bulunulan Mircea Lucescu'nun Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde Lucescu'ya teklif götürüldüğü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ise daha sonra Rumen çalıştırıcıyla görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından, TFF henüz Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim ile yolları ayırma kararı almadan önce, Sayın Mircea Lucescu'ya Galatasaray Sportif A.Ş. bünyesinde üst düzey yöneticilik teklifi yapılması yönünde bir adım atılmıştı. Ancak bu konudaki istişareler sürerken, TFF yönetimi, kendisine Türk Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini teklif etti. Sayın Lucescu da bu teklifi değerlendirerek, görevi kabul etti. Sayın Lucescu'ya milli takımda başarılar diler, yaşanan süreci spor kamuoyunun takdirine sunarız."

Kaynak: AA