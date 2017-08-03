Galatasaray’dan Lucescu açıklaması

Sarı-kırmızılı takımın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu henüz Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim ile yolları ayırma kararı almadan önce, Sayın Mircea Lucescu’ya Sportif A.Ş. bünyesinde üst düzey yöneticilik teklifi yapılması yönünde bir adım atılmıştı. Ancak bu konudaki istişareler sürerken Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kendisine Türk Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü görevini teklif etti. Sayın Lucescu da bu teklifi değerlendirerek görevi kabul etti. Sayın Lucescu’ya Milli Takım’da başarılar diler, yaşanan süreci spor kamuoyunun takdirine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde takımın başına Sportif Direktör olarak getirmek üzere Romanya’da Mircea Lucescu ile bir araya gelmişti. Şenol Güneş’ten olumsuz yanıt alan TFF yönetimi ise rotayı Lucescu’ya çevirmiş ve dün yapılan görüşmelerin ardından 72 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığını duyurmuştu.