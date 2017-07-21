Galatasaray'dan Igor Tudor'a dikkat çeken tavır
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elenmesinin ardından sarı kırmızılıların sosyal medya hesabı adeta buz kesti. 1-1 biten rövanş maçı sonrasında tweet atmayı bırakan hesap, Hırvat teknik adam Tudor'un açıklamalarını da yayınlamadı.21 Temmuz 2017 Cuma 16:28
Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesinden bu saate kadar sarı kırmızılıların sosyal medya hesabı hiçbir paylaşım yapmadı.
Maç sonucunun tweetinin atılmasının ardından Hırvat teknik adam Tudor'un açıklamalarına yer vermeyen hesap bu saate kadar henüz hiçbir paylaşımda bulunmadı.
Galatasaray sosyal medya hesabının Tudor'un açıklamalarına yer vermemesi dikkatleri çekerken her gün istisnasız olarak atılan günaydın mesajı da bugün paylaşılmadı.
(Yeni Şafak)