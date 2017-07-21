Galatasaray'dan Igor Tudor'a dikkat çeken tavır

Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesinden bu saate kadar sarı kırmızılıların sosyal medya hesabı hiçbir paylaşım yapmadı.

Maç sonucunun tweetinin atılmasının ardından Hırvat teknik adam Tudor'un açıklamalarına yer vermeyen hesap bu saate kadar henüz hiçbir paylaşımda bulunmadı.

Galatasaray sosyal medya hesabının Tudor'un açıklamalarına yer vermemesi dikkatleri çekerken her gün istisnasız olarak atılan günaydın mesajı da bugün paylaşılmadı.