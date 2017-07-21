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Galatasaray'dan Igor Tudor'a dikkat çeken tavır

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elenmesinin ardından sarı kırmızılıların sosyal medya hesabı adeta buz kesti. 1-1 biten rövanş maçı sonrasında tweet atmayı bırakan hesap, Hırvat teknik adam Tudor'un açıklamalarını da yayınlamadı.

21 Temmuz 2017 Cuma 16:28
Galatasaray'dan Igor Tudor'a dikkat çeken tavır

Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesinden bu saate kadar sarı kırmızılıların sosyal medya hesabı hiçbir paylaşım yapmadı.

Maç sonucunun tweetinin atılmasının ardından Hırvat teknik adam Tudor'un açıklamalarına yer vermeyen hesap bu saate kadar henüz hiçbir paylaşımda bulunmadı.

Galatasaray sosyal medya hesabının Tudor'un açıklamalarına yer vermemesi dikkatleri çekerken her gün istisnasız olarak atılan günaydın mesajı da bugün paylaşılmadı.

Galatasaray Kulübü, Östersunds maçından bu saate kadar henüz bir paylaşım yapmadı.
Galatasaray Kulübü, Östersunds maçından bu saate kadar henüz bir paylaşım yapmadı.

(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 16:28
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