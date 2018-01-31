Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve KAP’a gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Son dönemde bazı basın ve yayın organlarında Futbol A Takımımızın transferlerine ilişkin gerçek dışı haberlerin yer aldığı görülmüştür. Bu konuda Şirketimiz tarafından KAP'a yapılmış olan açıklamalar dışında hiçbir habere itibar edilmemelidir."