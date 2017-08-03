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Galatasaray'dan flaş Lucescu açıklaması geldi

Galatasaray, A Milli Takım'ın başına geçen Mircea Lucescu ile ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 14:57
Galatasaray'dan flaş Lucescu açıklaması geldi

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevinden ayrılmadan önce Mircea Lucescu ile görüşme yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu henüz Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim ile yolları ayırma kararı almadan önce, Sayın Mircea Lucescu'ya Sportif A.Ş. bünyesinde üst düzey yöneticilik teklifi yapılması yönünde bir adım atılmıştı. Ancak bu konudaki istişareler sürerken Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kendisine Türk Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini teklif etti. Sayın Lucescu da bu teklifi değerlendirerek görevi kabul etti. Sayın Lucescu'ya Milli Takım'da başarılar diler, yaşanan süreci spor kamuoyunun takdirine sunarız."

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 14:57
  1. Mircea Lucescu
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
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