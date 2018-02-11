Galatasaray'dan flaş Gomis ve Belhanda cevabı

Galatasaray kupada Atiker Konyaspor'u Gomis'in 2 golüyle 4-1 yenerken, Belhanda da sahanın yıldızıydı.

Teknik direktör Fatih Terim artık tüm planlarını Belhanda-Gomis ikilisi üzerine yapmaya karar verdi ve bu oyuncuların Şubat ayında satılma ihtimali ortadan kalktı. S.Moskova, Belhanda için 7.5 milyon Euro ödemeye hazır, Gomis'e de Çin'den ciddi talip var. Transfer dönemi Rusya'da 25, Çin'de ise 28 Şubat'ta sona eriyor. Ancak yönetim Belhanda ile Gomis için gelecek tekliflere kapısını kapattı ve kulüple temasa geçen menajerleri, "Pazarlığa bile oturmayız. Sezon sonu görüşelim'' mesajını yolladı.

Kaynak:Sabah