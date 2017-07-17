Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı
Fenerbahçe Jeremain Lens'i istiyor. Beşiktaş ve Trabzon da Hollandalı yıldız için rakam sordu. Asıl sürprizi ise Galatasaray yaptı.17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:44
Önce Evgen Konoplyanka ardından da Sofiane Feghouli konusunda bir türlü aşama kaydedemeyen ve son olarak Eduardo Salvio ile anılan sarı-kırmızılıların Lens için de Sunderland'ın kapısını çaldığı bildirildi. Teknik direktör Grayson'ın, "İstemeyen varsa gitsin" dediği Lens için 4 milyon euro teklif etti. F.Bahçe'den 5.5 milyon euro isteyen İngiliz ekibinin, yanıtı merakla bekleniyor.
Kaynak:Fotomaç