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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Fenerbahçe Jeremain Lens'i istiyor. Beşiktaş ve Trabzon da Hollandalı yıldız için rakam sordu. Asıl sürprizi ise Galatasaray yaptı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:44
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Önce Evgen Konoplyanka ardından da Sofiane Feghouli konusunda bir türlü aşama kaydedemeyen ve son olarak Eduardo Salvio ile anılan sarı-kırmızılıların Lens için de Sunderland'ın kapısını çaldığı bildirildi. Teknik direktör Grayson'ın, "İstemeyen varsa gitsin" dediği Lens için 4 milyon euro teklif etti. F.Bahçe'den 5.5 milyon euro isteyen İngiliz ekibinin, yanıtı merakla bekleniyor.

Kaynak:Fotomaç

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:44
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