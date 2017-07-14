Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım!

Galatasaray transferde yeniden düğmeye bastı. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun "Önceliği bizde" dediği Emre Mor için "Kontra" teklif sundu. Sırasıyla Konoplyanka, Feghouli ve son olarak da Wahbi Khazri için görüşmeler yapan sarı-kırmızılı ekip, Emre için direkt Borussia Dortmund'un kapısını çaldı.

Fenerbahçe'nin verdiği "1 milyon euro'luk danışmanlık" bonusunu kapmak için Emre'yi Fenerbahçe'ye getirmek isteyen Muzzi Özcan'ı saf dışı bırakarak işi üst perdeden halletmek için hamle yaptı. İlk etapta Muharrem Usta'nın daha sonra da Umut Güner'in Emre için birer görüşme yaptığı Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc'la bu kez de Cenk Ergün konuştu. 19 yaşındaki oyuncunun neden Galatasaray'da oynaması gerektiğini ve Bruma'nın gelişimi anlattı.

"Sadece kiralık değil, satın alma konusunda da görüşmeye hazırız" diyerek teklifi bir adım da ileriye taşıdı. Böylece Zorc'tan, "Emre'nin durumuyla ilgili karar verildiği anda ilk görüşme hakkını size tanıyacağız" sözünü almayı da başardı. Emre için ilerleyen günlerde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor.

DIE WELT: AYRILIK YAKIN

Alman Die Welt gazetesi 32 oyuncu ile kampa devam eden Dortmund'ta teknik direktör Peter Bosz'un gözüne giremeyen ilk iki oyuncu olarak Emre ile beraber Sebastian Rode'yi gösterdi. Aubameyang'ın elde tutulmasının zor olduğuna atıfta bulundu. Bu gelişme Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.(Sabah)