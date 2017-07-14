Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım!

Emre Mor için Fenerbahçe'nin resmi girişiminin ardından Galatasaray da devreye girdi.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:20
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım!

Galatasaray transferde yeniden düğmeye bastı. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun "Önceliği bizde" dediği Emre Mor için "Kontra" teklif sundu. Sırasıyla Konoplyanka, Feghouli ve son olarak da Wahbi Khazri için görüşmeler yapan sarı-kırmızılı ekip, Emre için direkt Borussia Dortmund'un kapısını çaldı.

Fenerbahçe'nin verdiği "1 milyon euro'luk danışmanlık" bonusunu kapmak için Emre'yi Fenerbahçe'ye getirmek isteyen Muzzi Özcan'ı saf dışı bırakarak işi üst perdeden halletmek için hamle yaptı. İlk etapta Muharrem Usta'nın daha sonra da Umut Güner'in Emre için birer görüşme yaptığı Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc'la bu kez de Cenk Ergün konuştu. 19 yaşındaki oyuncunun neden Galatasaray'da oynaması gerektiğini ve Bruma'nın gelişimi anlattı.

"Sadece kiralık değil, satın alma konusunda da görüşmeye hazırız" diyerek teklifi bir adım da ileriye taşıdı. Böylece Zorc'tan, "Emre'nin durumuyla ilgili karar verildiği anda ilk görüşme hakkını size tanıyacağız" sözünü almayı da başardı. Emre için ilerleyen günlerde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor.

DIE WELT: AYRILIK YAKIN

Alman Die Welt gazetesi 32 oyuncu ile kampa devam eden Dortmund'ta teknik direktör Peter Bosz'un gözüne giremeyen ilk iki oyuncu olarak Emre ile beraber Sebastian Rode'yi gösterdi. Aubameyang'ın elde tutulmasının zor olduğuna atıfta bulundu. Bu gelişme Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.(Sabah)

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:20
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyada Filistin halkına çağrı
    1. Sosyal medyada Filistin halkına çağrı
    2. Isparta'da kesilen ağacını omuzladı,..
    3. Adana'da dikenli incirle serinliyorlar
    4. Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor
    5. Zlatan Ibrahimovic LA Galaxy ile..
    6. 'FETÖ'cülerin idamını görürsem çoluk..
    7. Göztepe çıldırdı! Bir transfer daha
    8. Turkcell'den 15 Temmuz'a özel iletişim..
    9. Skandal tişörte tokat gibi cevap!
    10. "Kur'an-ı Kerim'i okuyan güzel..
    11. Östersunds’ta, golleri atan iki..
    12. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı..
    13. Formula 1'de sıradaki durak...
    14. Cengiz Özyalçın: Canımdan Can Gitti
    15. Trafik kazasında traktör ikiye ayrıldı
    16. Suikast timini nasıl yakaladıklarını..
    17. Galatasaraylı taraftardan sosyal..
    18. Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli 82..
    19. Arap ülkelerinden geri vites!..
    20. Cuntacı hainlere geçit vermeyen..
    Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
    Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Skandal tişört sonrası flaş karar!
    Skandal tişört sonrası flaş karar!