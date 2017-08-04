Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray'da Fatih Terim sesleri dinmiyor. Milli Takımdan ayrılan başarılı teknik direktörün Galatasaray'da göreve getirileceği iddiaları sürerken Sarı-kırmızılı ekibin hesabından yapılan bir paylaşım dikkat çekti.04 Ağustos 2017 Cuma 13:33
Galatasaray'ın twitter hesabından Fatih Terim'le ilgili bir paylaşım yapıldı.
Terim'i helikopterle sahaya inerken gösteren bir fotoğraf paylaşılarak üstüne de 'Fatih Terim, 4 Ağustos 1985’te futbolculuk kariyerini noktaladı. #GStb' yazıldı.