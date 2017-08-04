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Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'da Fatih Terim sesleri dinmiyor. Milli Takımdan ayrılan başarılı teknik direktörün Galatasaray'da göreve getirileceği iddiaları sürerken Sarı-kırmızılı ekibin hesabından yapılan bir paylaşım dikkat çekti.

04 Ağustos 2017 Cuma 13:33
Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'ın twitter hesabından Fatih Terim'le ilgili bir paylaşım yapıldı.

Terim'i helikopterle sahaya inerken gösteren bir fotoğraf paylaşılarak üstüne de 'Fatih Terim, 4 Ağustos 1985’te futbolculuk kariyerini noktaladı. #GStb' yazıldı.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 13:33
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