Galatasaray'dan ezeli rakibine büyük jest: Beşiktaş'a ayıp olur!

Transfer dönemlerinde şampiyonluk mücadelesi veren dev kulüpler zaman zaman rekabetin dozajını artırsa da, Talisca konusunda Galatasaray'ın yaklaşımı oldukça takdir gördü.



Portekiz basınına çıkan haberlere göre; Benfica, Beşiktaş'tan istediği bonservis bedelini alamaması nedeniyle Talisca’yı Galatasaray’a teklif etti. Siyah-beyazlıların ezeli rakibi olarak görünen sarı-kırmızılılarla futbolcunun piyasasını artırmak isteyen Portekiz kulübü beklemediği bir cevap aldı.



Ülkenin önemli spor gazetelerinden A Bola’nın haberine göre, Galatasaray ile iletişime geçmek isteyen Benficalı yöneticiler, beklemedikleri bir cevap aldı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’a saygı duydukları için Talisca ile ilgilenmeyeceklerini söyleyerek bu teklifi görüşmeden reddetti.