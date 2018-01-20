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Galatasaray'dan ezeli rakibine büyük jest: Beşiktaş'a ayıp olur!

Galatasaray transfer gündeminde aldığı Talisca transferinden vazgeçti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 14:26
Galatasaray'dan ezeli rakibine büyük jest: Beşiktaş'a ayıp olur!

Transfer dönemlerinde şampiyonluk mücadelesi veren dev kulüpler zaman zaman rekabetin dozajını artırsa da, Talisca konusunda Galatasaray'ın yaklaşımı oldukça takdir gördü.

Portekiz basınına çıkan haberlere göre; Benfica, Beşiktaş'tan istediği bonservis bedelini alamaması nedeniyle Talisca’yı Galatasaray’a teklif etti. Siyah-beyazlıların ezeli rakibi olarak görünen sarı-kırmızılılarla futbolcunun piyasasını artırmak isteyen Portekiz kulübü beklemediği bir cevap aldı.

Ülkenin önemli spor gazetelerinden A Bola’nın haberine göre, Galatasaray ile iletişime geçmek isteyen Benficalı yöneticiler, beklemedikleri bir cevap aldı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’a saygı duydukları için Talisca ile ilgilenmeyeceklerini söyleyerek bu teklifi görüşmeden reddetti.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 14:26
  1. talisca
  2. Galatasaray
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