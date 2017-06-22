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Galatasaray'dan dev harcama! Üç isme 207 milyon TL

Galatasaray'da imza attırmaya hazırlandığı yıldız isimler Maicon, Belhanda ve Gomis'in maliyeti 52,7 milyon Euro'yu buluyor.

22 Haziran 2017 Perşembe 11:02
Galatasaray'dan dev harcama! Üç isme 207 milyon TL

Yeni sezonda takımı ayağa kaldırmak isteyen Galatasaray yönetimi, yıldız isimlerle bir bir anlaşırken, bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor.

Uzun süredir ekonomik sıkıntılarla boğuşan sarı-kırmızılıların transferini bitirdikleri Maicon için kulübü Sao Paulo'ya bonservis bedeli olarak 7 milyon ve artı 1 milyon euro bonus ödeyeceği kaydedildi. 5 yıllık anlaşma sağlanan Brezilyalı stoper resmi olmayan rakamlara göre ise yıllık 2.6 milyon euro kazanacak. Sao Paulo'ya 3.5 milyon euro peşin, kalan 3.5 milyon euroyu da önümüzdeki yılın Ağustos ayına kadar 2 taksit halinde yatıracak olan G.Saray'a bu transferin maliyeti 21 milyon Euro (82,5 milyon TL) olacak.

BELHANDA 4 YILLIK İMZALAYACAK

Anlaşma sağlanan diğer isimler Belhanda ve Gomis için de yüksek rakamlar ödenecek. 4 yıllık imza atacak olan Faslı yıldız Belhanda'nın yıllık ücretleriyle toplam maliyeti 21.8 milyon Euro (85,6 milyon TL), Fransız golcü Gomis'in maliyeti ise 9.9 milyon Euro (38,9 milyon TL) olacak. 3 yıldızın transferlerinin bu rakamlarla gerçekleşmesi durumunda bonservisleri ve sözleşmelerindeki hak edişleriyle toplamda 52,7 milyon Euro'yu (207,1 milyon TL) bulacak.

KADROYA ALINMADI

Sao Paulo'nun hocası, Rogerio Ceni'nin Maicon'u, dünkü Atletico Paranaense maçının kadrosuna almaması transferin bittiği yorumlarına neden oldu.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 11:02
  1. Galatasaray
  2. Sao Paulo
  3. Brezilya
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