Galatasaray'dan dev anlaşma!

GalatasaraySportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ile 5 yıl süreliğine geçerli olmak üzere imzaladıkları iş birliği sözleşmesi ile ilgili olarak 6 milyon TL tutarında ödemenin, avans niteliğinde kendi şirket hesaplarına geçtiği belirtildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) yazısında, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ile Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ arasında anlaşma imzalanmasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Yazıda, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ile 5 yıl süreliğine geçerli olmak üzere imzaladıkları iş birliği sözleşmesi ile ilgili olarak 6 milyon TL tutarında ödemenin, avans niteliğinde kendi şirket hesaplarına geçtiği bildirildi.