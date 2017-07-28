Galatasaray'dan çifte transfer!

Galatasaray'ın 3.3 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sofiane Feghouli, West Ham United'ın Almanya'daki kampından ayrılarak İngiltere'ye döndü.

PAZAR GELİYOR

Kas sakatlığından dolayı West Ham kampından ayrıldığı belirtilen Feghouli'nin tedavi sürecine devam etmek için İngiltere'nin yolunu tuttuğu ve Galatasaray'ın İngiliz kulübü ile anlaşması durumunda Faslı oyuncunun Pazar günü sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampına katılacağı öğrenildi.

Feghouli ile 3 yıllık sözleşme üzerinden her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, West Ham United ile de anlaşmaya vardı.

West Ham United'a 4 milyon euro bonservis bedeli ve 4 yıllık bir ödeme planı sunan sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz kulübünü ikna etmesi durumunda transferi resmen olarak açıklayacak.

FERNANDO DA BİTTİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fernando için de Manchester City ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı futbolcu da Pazar günü takımın Avusturya kampına katılacak.