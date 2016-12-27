Galatasaray'dan Çalık'a resmi teklif

Devre arasında mutlak bir stoper transferine ihtiyacı olan Galatasaray'ın, başarılı oyuncu Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'nün kapısını çaldığı öğrenildi.



1.2 milyon euroluk teklif

Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray; Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'ne 1.2 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Türkiye A Milli Takımın'da da forma giyen genç stoperin, sarı-kırmızılı takımda oynamak istediği aktarıldı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken Galatasaray'ın transferi bitirmeye çok yaklaştığı öğrenildi.















