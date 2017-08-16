Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı

Belki de son yılların en güçlü savunma hatlarından birini oluşturan Beşiktaş, Pepe ve Medel transferlerinin ardından bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak için düğmeye basmıştı.

Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun devre arasında da çok istediği Domagoj Vida için Dinamo Kiev’in kapısını bir kez daha çalmıştı.

Ukrayna ekibiyle 6 ay sözleşmesi kalan Hırvat oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan Kartal, Dinamo Kiev’le de büyük oranda el sıkışmıştı.

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle 1.4 milyon Euro ekside olan Beşiktaş, bu sorunu nasıl çözeceğini düşünürken; transferin hızlı ekibi Galatasaray, Vida için devreye girerek tüm planları bozdu.

Stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar’ın Hırvat oyuncu için Ukrayna ekibine teklif yaptığı öğrenilirken, pazarlıkların kızışması üzerine Kartal’ın bu transferde şimdilik geri adım attığı belirtildi.

Kendi aralarında durum değerlendirmesi yapan Beşiktaşlı yöneticilerin şunları söyledikleri öğrenildi:

6 ay sözleşmesi kalan bir oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli ödemek Beşiktaş’ın ekonomik çizgisine uymaz. Galatasaray’a giderse de gitsin. Vida bizim için olmazsa olmaz değil.

Beşiktaş’a yanıtını bir türlü iletmeyen Dinamo Kiev’in tavrından da rahatsız olan yönetim, şimdilik beklemeye geçti.

Domagoj Vida transferinde yaşanan bu gelişmelerin ardından başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş’le bir araya geldi.

Hırvat stoperin başka bir takımla anlaşmassa devre arasında Beşiktaş’a gelebileceğini söyleyen Orman’ın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

Bu süreçte Tosic, Medel ve Mitrovic’le idare edelim hocam. Devrede Vida olmazsa da başka bir ismi alırız

Başkan Orman’ın görüşüne katılan Şenol Güneş, Vida için kulübün kasasından fazla para çıkmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak:Habertürk