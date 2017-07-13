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Galatasaray'dan Ayrıldı! Bandırmaspor'la Anlaştı

Galatasaray altyapısından yetişen Birhan Vatansever, 2. Lig ekiplerinden Bandırspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:47
Galatasaray'dan Ayrıldı! Bandırmaspor'la Anlaştı

Galatasaray altyapısında futbol hayatına başlayan ve sözleşmesi biten Birhan Vatansever'in yeni takımı netleşti.

Galatasaray'ın güncel sözleşme imzalamadığı 20 yaşındaki orta saha futbolcusu Birhan Vatansever, 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a transfer olduğu açıklandı.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Genç futbolcu Bandırmaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı basına dyuruldu. Birhan Vatansever daha önce de 3. lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'a kiralık olarak gönderildi.

Galatasaray formasıyla Birhan sadece Türkiye Kupası'nda 5 maçta forma alabildi. Birhan bu sene Bruma, Lukas Podolski, Salih, Chedjou ve Sabri'den sonra Galatasaray'dan ayrılan bir diğer isim oldu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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