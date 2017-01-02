Galatasaray'dan ayrılan Thompson Kızılyıldız'la imzaladı

Sırp kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcu Deon Thompson ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi.



Thompson, bu sezon formasını giydiği Galatasaray Odeabank ile THY Avrupa Ligi'nde 13 maçta oynadı ve 4,4 sayı ile 2,3 ribaunt ortalaması tutturdu.



THY Avrupa Ligi'nde 5. sezonunu yaşayan uzun forvet, daha önce Union Olimpija, ALBA Berlin ve Bayern Münih'te de forma giymişti.











