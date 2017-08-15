Dursun Özbek'ten Arda Turan açıklaması

Galatasaray, yeni transferleri olan Ndiaye, Maicon, Fernando ve Feghouli'ye imza töreni düzenledi. Bu törenin sonrasında ise başkan Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transferler hakkında konuşan Özbek, Arda Turan konusunda da açıklama yaptı.



İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:



Eksiklik hissettiğimiz bölgelere transfer yaptık. Hala eksikliğini hissettiğimiz bölgeler var. Bu iş bir bütçe işidir. Halen daha takımımızdan hangi oyuncular gidebilir ve Arda Turan, Galatasaray'ın yetiştirdiği, Türkiye'nin gurur duyduğu bir oyuncudur. Arda Turan, Türkiye'ye gelmek isterse yeri Galatasaraydır. Hem Galatasaray yönetimi hem camia Arda Turan'ın Galatasaray'a gelmesinden memnun olacaktır. Transfer bitmeden detay vermek doğru olmaz. Sadece çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz.



Galatasaray başkanlığı dönemimde en fazla dünkü maçta heyecanlandım.