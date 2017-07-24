Galatasaray'dan Arda hamlesi

Galatasaray’ın Avrupa’ya temmuz ayında veda etmesi, sezona büyük ümitler ve flaş transferlerle başlayan yönetimin de, doğal olarak Igor Tudor’un da tahtını çok erken salladı. Bu tepkileri karşılamakta artık bir hayli zorlanan Sarı-Kırmızılılar’ın başkanı Dursun Özbek, müthiş bir hamle hazırlığında. Özbek’in, “Gel tekrar Aslan’ın kaptanı ol” diyerek mesaj yolladığı yıldızın ise Arda Turan olduğu ortaya çıktı.

GÖRÜŞME AĞUSTOS BAŞINDA

Fanatik'te yer alan haberde, Barcelona’daki geleceği uzun süredir tartışılan deneyimli futbolcuyla ilk temasın da kurulduğu ve olumlu sinyal alındığı öğrenildi. İki taraf arasında yüz yüze gerçekleşmesi beklenen en kritik görüşme ise Arda Turan’ın Barcelona ile gittiği Amerika turnesi sonrasında, yani Ağustos başında olacak.

4,5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Kulübü Barcelona ile 2020’ye kadar mukavelesi bulunan Arda Turan, İspanya’da yıllık 4.5 milyon Euro (18 milyon TL) kazanıyor. Uygun bir kiralama bedeliyle Barça kısmını çözmeyi planlayan Başkan Özbek’in Arda Turan’a ise şu an aldığı maaşı vereceği vurgulandı.