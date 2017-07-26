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Galatasaray'dan 3.Lig'e transfer oldu

3'üncü Lig ekiplerinden Erbaaspor, Galatasaray'ın genç oyuncusu Soner Gönül'ü kadrosuna kattı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:50
Galatasaray'dan 3.Lig'e transfer oldu

3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Erbaaspor, Galatasaray U21 takımında forma giyen 20 yaşındaki Soner Gönül’ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

2016-2017 sezonunda ligi 2’inci sırada bitirip playoff finali oynayan Erbaaspor yeni sezonda kadrosunu güçlendiriyor. Play off finalinde Silivrispor’a kaybedip 2’inci Lig’e çıkma şansını kaybeden Erbaaspor, yeni sezon öncesi Galatasaray’dan Soner Gönül’ü 1 yıllığına kiraladı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:50
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