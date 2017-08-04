Galatasaray'da yüzyılın bombası Ribery

Galatasaray'da kulislerde konuşulanlara göre bu ismin Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery olduğu öne sürüldü.



Fransız oyuncuyu kiralamak için girişimlerin sürdüğü ve bu transferle Dursun Özbek ve ekibinin gövde gösterisi yapmayı planladıkları iddia edildi.



Sarı kırmızılı takımda 2004-05 sezonunda forma giyen Ribery, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle bonservissiz ayrılıp, Marsilya'nın yolunu tutmuştu.



Kaynak: Habertürk