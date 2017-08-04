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Galatasaray'da yüzyılın bombası Ribery

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, 'Transferde sürpriz var' açıklamasıyla taraftarları heyecanlandırdı. Arda Turan, Samir Nasri gibi isimlerden sonra gündeme Franck Ribery geldi.

04 Ağustos 2017 Cuma 11:05
Galatasaray'da yüzyılın bombası Ribery

Galatasaray'da kulislerde konuşulanlara göre bu ismin Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery olduğu öne sürüldü.

Fransız oyuncuyu kiralamak için girişimlerin sürdüğü ve bu transferle Dursun Özbek ve ekibinin gövde gösterisi yapmayı planladıkları iddia edildi.

Sarı kırmızılı takımda 2004-05 sezonunda forma giyen Ribery, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle bonservissiz ayrılıp, Marsilya'nın yolunu tutmuştu.

Kaynak: Habertürk

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 11:05
  1. Frank Ribery
  2. Galatasaray
  • sabri gol gol golsabri gol gol gol1 sa önce
    birde sabriyi geri alırsak kesin ilk 5 teyiz
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