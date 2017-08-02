Galatasaray'da yılın bombası Luis Nani

Üst üste yapılan transferlerin sonrasında Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Listemizde birçok isim var. Bir de çok sürpriz bir yıldız olacak" demişti. Sır gibi saklanan o isim ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe forması giyen, buradan Valencia'ya transfer olan Nani için teklifte bulundu. İspanya'ya büyük beklentilerle giden ancak performansıyla istenileni veremeyen sol kanat oyuncusu, satış listesine konmuştu. Cim-Bom da hemen devreye girdi.

SOLDAKİ BOŞLUĞU KAPATACAK

Galatasaray da sol kanattaki açığı 30 yaşındaki Portekizliyle doldurmayı planlıyor. Valencia'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. İspanyolların bu öneriye sıcak yaklaştığı öğrenildi. Nani geçtiğimiz sezon Valencia forması altında 25 lig mücadelesine çıktı. 5 gol atarken 8 de asist yaptı. Fenerbahçe döneminde tribünlerin sevgilisi olan futbolcunun, Türkiye'ye Sarı-kırmızılı formayla dönecek olması ise beraberinde başka olayları da getirecek. Ortalık fena halde karışabilir.

BÜYÜK TEPKİ GÖSTEREBİLİRLER

Sarı-lacivertli taraftarların Portekizliye büyük tepki göstermesi bekleniyor. Ancak Galatasaray cephesi olayın bu yönüyle ilgilenmiyor. Valencia'ya yapılan teklifte satın alma opsiyonunun ne kadar olduğu ise henüz öğrenilemedi. Tecrübeli futbolcunun 2019'a kadar mukavelesi bulunuyor. Nani'nin de Sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu transfer gerçekleştiği takdirde Galatasaray yeni sezona bambaşka bir kadroyla girecek. Tepeden tırnağa her mevki değişecek.