Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray'da yılın bombası Luis Nani

Galatasaray, Valencia'nın 30 yaşındaki Portekizli yıldızı için kiralama teklifinde bulundu. İspanyollar öneriye sıcak baktı. Kısa süre içinde bu transferin netlik kazanması bekleniyor. Ortalık fena halde karışabilir!..

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:16
Galatasaray'da yılın bombası Luis Nani

Üst üste yapılan transferlerin sonrasında Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Listemizde birçok isim var. Bir de çok sürpriz bir yıldız olacak" demişti. Sır gibi saklanan o isim ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe forması giyen, buradan Valencia'ya transfer olan Nani için teklifte bulundu. İspanya'ya büyük beklentilerle giden ancak performansıyla istenileni veremeyen sol kanat oyuncusu, satış listesine konmuştu. Cim-Bom da hemen devreye girdi.

SOLDAKİ BOŞLUĞU KAPATACAK

Galatasaray da sol kanattaki açığı 30 yaşındaki Portekizliyle doldurmayı planlıyor. Valencia'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. İspanyolların bu öneriye sıcak yaklaştığı öğrenildi. Nani geçtiğimiz sezon Valencia forması altında 25 lig mücadelesine çıktı. 5 gol atarken 8 de asist yaptı. Fenerbahçe döneminde tribünlerin sevgilisi olan futbolcunun, Türkiye'ye Sarı-kırmızılı formayla dönecek olması ise beraberinde başka olayları da getirecek. Ortalık fena halde karışabilir.

BÜYÜK TEPKİ GÖSTEREBİLİRLER

Sarı-lacivertli taraftarların Portekizliye büyük tepki göstermesi bekleniyor. Ancak Galatasaray cephesi olayın bu yönüyle ilgilenmiyor. Valencia'ya yapılan teklifte satın alma opsiyonunun ne kadar olduğu ise henüz öğrenilemedi. Tecrübeli futbolcunun 2019'a kadar mukavelesi bulunuyor. Nani'nin de Sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu transfer gerçekleştiği takdirde Galatasaray yeni sezona bambaşka bir kadroyla girecek. Tepeden tırnağa her mevki değişecek.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:16
  1. luis nani
  2. Galatasaray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da korkunç görüntü! Bu hale geldi
    1. Tekirdağ'da korkunç görüntü! Bu hale..
    2. Kurbanlıklar satışa çıktı!
    3. Balta sürprizi! TFF 1. Lig'e...
    4. Sinop'ta otomobil ikiye bölündü
    5. Afganistan'da uluslararası askeri..
    6. Bankalar zirveyi gördü!
    7. Mersin'de müşterilerinin kalbinden..
    8. Galatasaray'da yılın bombası Luis Nani
    9. O belediye başkanından teröristlere..
    10. Flaş iddia! Fikret Orman, Yıldırım..
    11. Park Bahçe Müdürlüğü çalışmaları sürüyor
    12. Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele..
    13. İhracatta fındık dışındaki ürünlerde..
    14. Göztepespor'da 8 ayrılık birden!
    15. TIR'dan 19 bin paket kaça sigara..
    16. Aydın Valiliği'nden dolandırıcılık..
    17. Kaçakçılara göz açtırılmıyor
    18. Doğu Karadeniz'den 108 ülkeye ihracat
    19. Şen bakkal görme engelli, ama zekası..
    20. FETÖ şüphelisi 4 polis adliyede
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı