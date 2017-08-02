Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray'da yerli operasyonu

Üst üste yabancı yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, yerli transferinde de rotayı belirledi. İşte Sarı-Kırmızılılar’ın Süper Lig’den renklerine bağlamak istediği o isimler...

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:32
Galatasaray'da yerli operasyonu

Kadrosunu sil baştan değiştiren ve yeni sezon ilk 11’inde en az 9 yabancı olacağı tahmin edilen Galatasaray, şimdi de yerli operasyonuna başladı.

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig’de farklı kulüplerde ve çeşitli mevkilerde oynayan birçok futbolcuya talip oldu. Galatasaray, orta sahaya Osmanlıspor’dan Musa Çağıran ve Kayserispor’dan Deniz Türüç’ü düşünüyor. Konyaspor’da hem sağ bek hem de sağ açık olarak görev yapabilen Ömer Ali Şahiner de Cim Bom’un radarına girmeyi başardı.

Volkan'da listede

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Şen, Galatasaray’dan haber beklerken, sol bekte iki aday birden gündeme geldi. Bursaspor’un yerli pasaportuna sahip tecrübeli futbolcusu Aziz Behich’le, Gençlerbirliği’nin başarılı futbolcusu Uğur Çiftçi’nin transferi için Sarı-Kırmızılılılar temaslarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:32
  1. Galatasaray
  2. yerli operasyonu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tillerson: Trump, Rusya yaptırımlarından memnun değil’
    1. Tillerson: Trump, Rusya..
    2. Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a..
    3. Aydın’ın doğusunda yerel kuvvetli..
    4. Sille Baraj Parkı hizmete açıldı
    5. Burak Yılmaz Trabzonspor’da
    6. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    7. Fransa’da evsizlerin sayısı arttı
    8. İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken..
    9. FETÖ'cüler mürted ilan edilsin
    10. Nazilli Belediyesispor klüplerine..
    11. Şehit uzman çavuş son yolculuğuna..
    12. Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı
    13. 8 kişilik gurbetçi aile boğulmaktan..
    14. Mahallenin 30 yıllık içme suyu..
    15. Firari mahkum terör örgütüne..
    16. Tatvan’da halk pazarı kuruldu
    17. Muğla’da ByLock operasyonu
    18. Reuters: En az 40 Rus asker öldü…..
    19. Beijing Guoan, Burak Yılmaz’a veda etti
    20. Sonunda bu da oldu! AK Parti'yi..
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama