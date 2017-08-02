Galatasaray'da yerli operasyonu

Kadrosunu sil baştan değiştiren ve yeni sezon ilk 11’inde en az 9 yabancı olacağı tahmin edilen Galatasaray, şimdi de yerli operasyonuna başladı.



Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig’de farklı kulüplerde ve çeşitli mevkilerde oynayan birçok futbolcuya talip oldu. Galatasaray, orta sahaya Osmanlıspor’dan Musa Çağıran ve Kayserispor’dan Deniz Türüç’ü düşünüyor. Konyaspor’da hem sağ bek hem de sağ açık olarak görev yapabilen Ömer Ali Şahiner de Cim Bom’un radarına girmeyi başardı.



Volkan'da listede



Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Şen, Galatasaray’dan haber beklerken, sol bekte iki aday birden gündeme geldi. Bursaspor’un yerli pasaportuna sahip tecrübeli futbolcusu Aziz Behich’le, Gençlerbirliği’nin başarılı futbolcusu Uğur Çiftçi’nin transferi için Sarı-Kırmızılılılar temaslarını sürdürüyor.