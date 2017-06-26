Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:21
Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra beşe üç dar alanda topa sahip olma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

Ardından interval koşu yapan oyuncular, antrenmana sekize sekiz ve iki jokerli top tutma oyunuyla devam etti. Antrenman, interval koşuyla tamamlandı.

Antrenmanda sezon sonu milli takım kamplarına katılan Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Garry Rodrigues ve Semih Kaya da yer aldı. İzinli olan Selçuk İnan ve Wesley Sneijder ise antrenmana katılmadı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın akşam saat 19.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:21
  1. Galatasaray
  2. Florya Metin Oktay Tesisleri
  3. Çal
  4. Metin Oktay
  5. Selçuk İnan
  6. Galata
  7. Semih Kaya
  8. Ahmet Çalık
  9. Muslera
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...
    1. Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...
    2. Türk ordusuna karşı yakmaya..
    3. Türklerle Yahudi ve Yunanlıları akraba..
    4. Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi
    5. Siyonist İsrail, Suriye ordusunu vurdu!
    6. Esed rejimi Türkmendağını vuruyor
    7. Terör örgütü PKK sivilleri kaçırdı
    8. Fransa'nın yüzde 28'i esrarkeş
    9. Arnavutluk'a kızan Yunanistan,..
    10. DEAŞ, ABD devlet sitesini hackledi
    11. Bosna hersek şehitlerini anıyor
    12. Yunanistan'da "çöp krizi" sürüyor
    13. Fransa'dan çarpıcı Kırım kararı!
    14. 'Moskova'da bir Türk ölü bulundu'..
    15. O ülkede korkunç olay... Umre'den..
    16. Pereira'dan Fener'e ağır darbe
    17. Galatasaray'a müjde İngiltere'den geldi
    18. Küçük Efe dünyada fenomen oldu
    19. Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası..
    20. Başkan Vergili partililerle bayramlaştı
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...
    Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...