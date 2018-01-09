Galatasaray'da 'Yeni Muslera' harekatı! Teklif...

Yıllardır Muslera'nın varlığıyla kalesinde sorun yaşamayan Galatasaray, ondan sonra da kaleyi sağlam tutabilmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılara 3 file bekçisi teklif edildi!

Muslera'dan sonrası için kaleyi sağlama alma planı!... Ara transfer döneminde sol bek ve ofansif kanat oyuncusu talep eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bir de yedek kaleci takviyesi planladığı ortaya çıktı. Yabancı kontenjanındaki sorun nedeniyle Cedric Carrasso ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da Terim yerli ve genç bir kalecinin alınmasını istedi.

Terim'in öncelikli kriteri, "Süper Lig tecrübesi bulunan ve milli takım havuzunda yer alan genç bir yerli kaleci" oldu. Bu hamle ile hem Taffarel, hem Muslera ile çalışacak genç eldivenin gelişmesini sağlamak isteyen Terim'in, gelecekte de kulübe hizmet edecek bir kaleci yetiştirmek istediği öğrenildi. Terim'in kriterlerine uyan 3 kaleci ön plana çıktı ve Karabükspor'da forma giyen Çağlar Akbaba, Altınordu'nun kalecisi Berke Özer ile Manisaspor kalecisi Göktuğ Bakırbaş teklif edildi.

BERKE ÖZER'İN MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Özellikle yeni bir sol bek alınması konusunu her hamlenin önünde tutan Terim, bu takviyenin gerçekleşmesinin ardından ocak ayında listenin son sırasına yeni kaleci transferini ekledi.

Berke Özer'e yurt dışından da tekliflerin olması ve Altınordu'nun da, en az 4-5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor olması bu ismi gündem dışı bıraktı.

KARABÜKSPOR'DAN ÇAĞLAR AKBABA EN UYGUN İSİM

Karabükspor Kulübü'nün içinde bulunduğu mali zorluklar nedeniyle Galatasaray'ın mütevazı bir bonservis bedeli ile Çağlar Akbaba'yı kadrosuna katabileceği öğrenildi.

22 yaşındaki Çağlar Akbaba, Türkiye U 19 Milli Takımının da kalesini korurken, teknik direktör Terim'in onayı halinde sol bek transferinin tamamlanmasıyla birlikte Karabükspor ile görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.