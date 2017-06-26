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Galatasaray'da yeni hedef Mario Lemina!

Galatasaray'da orta saha için yeni hedef Juventus'un yıldızı Mario Lemina oldu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:23
Galatasaray'da yeni hedef Mario Lemina!

Galatasaray'da orta sahaya yeni bir aday çıktı. Goal Italia'da yer alan habere göre sarı kırmızılı ekip, Juventus forması giyen Mario Lemina'yı listesine aldı.

2015-16 sezonunda Juventus'ta kiralık oynadıktan sonra 2016-17 sezonunda bonservisi 9.8 milyon Euro'ya alınan Gabonlu orta saha, Juventus'tan gözden düştü. Torino ekibi onun değerini 20 milyon Euro olarak belirledi. Haberde Galatasaray'ın ancak kiralama formülüyle bu transfere sıcak baktığı ifade edilirken Premier League'den Watford'un da oyuncuya ilgisinin olduğu belirtildi.

Orta sahanın ortasında defansif görev de yapabilen 23 yaşındaki bu sezon Juventus formasıyla 29 maça çıkarken 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da orta saha için şu ana kadar Giannelli Imbula (Stoke City), William Vainqueur (Roma),  Mario Pasalic (Chelsea) isimleri ortaya atılmıştı. (Ajansspor) 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:23
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