Galatasaray'da yeni hedef Jetro Willems

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek için ilk aday bonservisi elinde olan Gael Clichy. Fransız sol bek ikna edilemezse PSV'den Jetro Willems alınacak.

CLİCHY OLMAZSA JETRO WİLLEMS

Sarı-kırmızılı ekip Manchester City'nin serbest bıraktığı Gael Clichy için pazarlıklarını sürdürüyor. Yıllık kazancı yüksek olan Clichy'den indirim bekleyen Galatasaray, istediği sonucu alamazsa PSV'de forma giyen Jetro Willems'a yönelecek.

CENK ERGÜN PSV İLE GÖRÜŞTÜ

Transferde en yetkili isim olan Cenk Ergün, Willems için PSV ile görüştü. Hollanda ekibi Galatasaray'a kapıyı 8 milyon eurodan açtı. Sarı-kırmızılı ekip Clichy'nin indirim yapmaması durumunda Jetro Willems'ı 5-6 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle kadrosuna katacak.

HOLLANDA BASINI AYRILACAK DİYOR

Öte yandan Hollanda basını Jetro Willems'ın takımdan ayrılacağına kesin gözüyle bakıyor. Voetbal International, PSV Eindhoven'ın, Willems'ın ayrılması halinde Chelsea'den Kenedy'i kadrosuna katacağını ifade etti.