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Galatasaray'da Yasin ve Chedjiou'ya ceza

Galatasaray'da Tuzlaspor maçında kırmızı kart görerek büyük tepki çeken yıldız oyuncu Yasin ve Chedjou'ya 100 bin eurodan az olmamak üzere para cezası vermesi kesinlik kazandı.

Galatasaray'da Yasin ve Chedjiou'ya ceza
Eklenme: 29 Aralık 2016, 13:30
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Türkiye Kupası grup maçında Tuzla yenilgisi sarı-kırmızılı kulübü darmadağın etti. Galatasaray zayıf rakibine yenilirken, gruptan çıkma şansını da ciddi anlamda zora sokmuş oldu.

Ayrıca mücadelede Chedjou ve Yasin Öztekin'in kırmızı kart görmeleri, Sarı Kırmızılı takımdaki disiplin ve otorite sorunu tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Yasin ve Chedjou'nun adeta kasıtlı bir şekilde kart görmeleri teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de yönetimin de tepkisini çekti. İki futbolcu kupa maçında gördükleri gereksiz kart yüzünden Atiker Konyaspor lig mücadelesinde olmayacak.

SPORTİF A.Ş. OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Futbol A.Ş. Yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Yönetimin Yasin ve Chedjou'ya 100 bin euro'dan az olmamak üzere para cezası vermesi kesinlik kazandı. Bu kararı Galatasaray Yönetimi de kesin olarak onayacak. Ücretinin artışını talep eden Yasin Öztekin'in ücreti kesinlikle artırılmayacak. Menajerine gitmek isterse "Oyuncuna kulüp bul" mesajı verilecek.

Afrika Kupası'na gidecek olması yüzünden gördüğü kırmızı kartın Konyaspor maçına etkisi olmayacak olan Chedjou ise eğer kulüp bulursa devre arasında gönderilecek. Aksi halde sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak. Afrika Kupası dönüşü Chedjou'nun takımla antrenmana alınmayıp, A2 Takımı ile antrenmana çıkacak.

 
EtiketlerTürkiye KupasıGalatasarayYasin ÖztekinChedjou
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