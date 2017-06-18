Galatasaray'da yaprak dökümü!

Lig'de iki sezondur yokları oynayan Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor. Şimdiye kadar Podolski, Bruma, Sabri, Chedjou ve Josue ile yollarını ayıran sarı kırmızılılarda De Jong ve Hakan Balta ile de vedalaşılıyor.

Takımın yaş ortalamasını düşürmek isteyen ve bu kapsamda kadroda düşünülmeyen isimleri göndermeye çalışan sarı kırmızılı yönetimin 32 yaşındaki De Jong ve 34 yaşındaki Hakan Balta ile yolları ayırmak üzere olduğu aktarıldı.

İki futbolcuya da kulüp bulmalarını belirten yönetimin Wesley Sneijder'le ilgili kararını ise kamp çalışmalarından sonra vereceği ifade edildi. Bilindiği üzere Faslı futbolcu Belhanda'nın transferinin Sneijder'in gönderilmesine hazırlık olarak yapıldığı iddia edilmişti.