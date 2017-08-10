Galatasaray'da Tudor'un yanına Türk teknik adam

Günün bomba iddiası Almanya’dan geldi... herkes Galatasaray’ın Igor Tudor’un üzerine bir futbol aklı getirmesini beklerken yönetimin Hırvat teknik adamın altına bir görevlendirme yapmaya giriştiği ortaya çıktı. 2. Bundesliga takımlarından Sandhausen’i çalıştıran Kenan Koçak’la görüşmeler başlandığı ortaya çıktı. 36 yaşındaki genç teknik direktör de Galatasaray’ın kendisi ile ilgilenmesinin gurur verdiğini açıkladı.