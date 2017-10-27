Galatasaray'da transfer harekatı erken başladı

Galatasaray sportif direktörü Cenk Ergün, Genoa'nın Napoli'yi ağırladığı Serie A maçını izlerken Nikola Maksimovic için görüşmelerde bulundu. Konuk takımın 3-2 kazanıp liderliğe yükseldiği karşılaşmada Ergün'e Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu ve Sırp futbolcunun menajerliğini yaptığı belirtilen Mirsad Türkcan eşlik etti. 25 yaşındaki stoper kadroda yer almazken Ergün'ün Türkcan ile oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

PANDEV'LE BULUŞTU

Ergün Genoa-Napoli'ni maçından sonra daha önce Galatasaray forması da giyen ve Goran Pandev'le de bir araya gelip hasret giderdi. Pandev'e başarılar dileyen Ergün, 2 gol atan Belçikalı golcüsü Dries Mertens'e hayran kaldığını söyledi..