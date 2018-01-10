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Galatasaray'da Terim bereketi! Tribün dolacak

Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesi tribünlere olumlu yansıdı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:12
Galatasaray'da Terim bereketi! Tribün dolacak

Sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adamın görev almasından sonra 2 bin civarında kombine satışı gerçekleştiği belirlendi. Böylece Terim'in gelişi sadece sahaya değil kulübün kasasına da olumlu etki yaptı.

Galatasaray Kulübü'nün Igor Tudor'un görevine son verip Fatih Terim'le anlaşmasından sonra tribündeki hareketlenme devam ediyor.
 
Üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle sezon başındaki heyecanını kaybeden sarı-kırmızılılarda, Terim'in göreve gelmesinden sonra çıkılan Göztepe karşılaşmasına taraftarlar büyük ilgi göstermiş ve 46 bin 374 kişi Türk Telekom'a gelmişti.

Tecrübeli hoca ile beraber kombine sahiplerinin maça geliş oranındaki yüzde artarken diğer taraftan da yeni kart sahipleri buna eklendi.
 
Sarı-kırmızılı kulüp son olarak 21. şampiyonluk yolunda sezonun ikinci yarısı için yeni kombine satışına başlandı. Dünkü satışlar ve yine Terim'in gelişinden sonra alınan kombinelerle beraber 2 bin civarında yeni bir grup tribünlere eklendi.

Galatasaraylı taraftarlar ikinci sezon kombinelerini 500 TL'den başlayan fiyatlarla alabiliyor. Galatasaray'da yeni kombine sahipleri ile beraber toplam kombine satışı 38 bine yaklaştı

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:12
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