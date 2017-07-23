Galatasaray'da teknik direktörlük için Luis Enrique bombası

Mircea Lucescu'yu istemeyen ve Rumen teknik adama da muhalif olan bu grubun favorisi ise Barcelona'dan ayrılan Luis Enrique. Hatta İspanyol teknik adamı göreve getirmek için Başkan Dursun Özbek ve Cenk Ergün'ü sosyal medya aracılığıyla hedef alan Bayram Tutumlu ile temas kurdular. Tutumlu'nun, ''ben size Luis'i getiririm. Sözümü kırmaz. Ama siz Dursun'dan kurtulun'' dediği ise camia içinde konuşuluyor.