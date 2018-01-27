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Galatasaray'da sürpriz karar! Gece yarısı kamptan ayrıldı

Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Badou Osmanlıspor maçı öncesi dün gece saatlerinde kamptan ayrıldı.Ndiaye'nin bu hamlesi kendisini isteyen Stoke City'ye gideceği şeklinde yorumlandı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 08:40
Galatasaray'da sürpriz karar! Gece yarısı kamptan ayrıldı

Osmanlıspor maçında ilk 11'de oynaması beklenen Badou Ndiaye akşam taktik çalışmada yerini aldı. Yemeğini yedikten sonra takım arkadaşlarıyla birlikte kampa giren Senegalli yıldız gece yarısı Florya'dan ayrıldı. Ndiaye'nin bu hareketi ''Stoke City'ye gidiyor'' şeklinde yorumlandı. Gece tesisten ayrılan ve Osmanlıspor maçının kamp kadrosundan çıkan Ndiaye'nin Florya Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yaptığı sırada instagram'a düşen fotoğrafı da ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 08:40
  1. Badou Ndiaye
  2. Osmanlıspor
  3. Galatasaray
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