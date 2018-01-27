Galatasaray'da sürpriz karar! Gece yarısı kamptan ayrıldı

Osmanlıspor maçında ilk 11'de oynaması beklenen Badou Ndiaye akşam taktik çalışmada yerini aldı. Yemeğini yedikten sonra takım arkadaşlarıyla birlikte kampa giren Senegalli yıldız gece yarısı Florya'dan ayrıldı. Ndiaye'nin bu hareketi ''Stoke City'ye gidiyor'' şeklinde yorumlandı. Gece tesisten ayrılan ve Osmanlıspor maçının kamp kadrosundan çıkan Ndiaye'nin Florya Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yaptığı sırada instagram'a düşen fotoğrafı da ortaya çıktı.