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Galatasaray'da sürpriz başkan adayı

Galatasaray’ın eski Başkanı Duygun Yarsuvat’ın yeniden başkanlığa aday olacağı iddia edildi.

26 Aralık 2017 Salı 10:51
Galatasaray'da sürpriz başkan adayı

Galatasaray'da 13 Ocak'da yapılacak olağanüstü kongrede Dursun Özbek rakipsiz olmayacağı ve Prof.Dr. Duygun Yarsuvat'ın başkanlığa aday olacağı iddia edildi.

Galatasaray'ı Mayıs ayında seçime kadar yönetecek bir ekip oluşturma çalışması içinde olan Duygun Yarsuvat'ın, istediği adayı bulamaması halinde kendisi göreve yine 6 aylığına talip olmayı planladığı öğrenildi.

Duygun Yarsuvat daha önce yaptığı açıklamalarda Dursun Özbek'in 'baskın seçim' kararını eleştirmişti.

DURSUN ÖZBEK'TEN YOĞUN MESAİ

Diğer taraftan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu ile beraber diğer listelerini oluşturmak için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Özbek, birçok kişi ile toplantılar yaparken, yönetime girmek için çok kişinin istekli olduğunun altı çizildi.

Bir önceki seçimde yönetim kurulu oluşturmakta zorlanan başkan Özbek'in bu kez yönetim kuruluna kimleri alacağı konusunda karar vermekte çok büyük güçlük çektiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 10:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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