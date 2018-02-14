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Galatasaray'da sürpriz başkan adayı!

Galatasaray'ın Şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında, Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Hamamcıoğlu divan kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 20:12
Galatasaray'da sürpriz başkan adayı!

Galatasaray'ın Şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında, Nisan ayında divan kurulu başkanlığına aday olacak bir isim daha ortaya çıktı. Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu, seçimde adaylığını koyacağını duyurdu.

Hamamcıoğlu, kürsüye çıkarak yaptığı açıklamada, "Aday olmaya karar verdim. Bundan sonraki süreçte gerek kendimi, gerek takım arkadaşlarımı tanıtmak ve adaylığımın nedenlerini anlatmak için teamül içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul doğumludur. 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbonne 'Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. 1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1992-2012 yılları arasında Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yapmıştır. Ayrıca 1994-1998 yılları arasında Sayın Duygun Yarsuvat ve merhum Anıl Büyükeroğlu, başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002 döneminde Sayın Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde Muhasip üye olarak çalışmıştır. Türk-Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD, Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 20:12
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