Galatasaray'da şok ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Bu sezon ligde ve Avrupa'da kötü günler geçiren Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda Erman Kunter dönemi sona erdi. Sarı kırmızılı yönetim, Başantrenör Kunter ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Odeabank Başantrenörü Sayın Erman Kunter ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erman Kunter'e kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."