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Galatasaray'da Sneijder dönemi sona eriyor

Galatasaray'da Wesley Sneijder devri sona eriyor. Hollandalı yıldızın menajeri ayrılık şartlarını konuşma için İstanbul'a geldi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 11:36
Galatasaray'da Sneijder dönemi sona eriyor

Galatasaray ile Sneijder'in menajeri Albers, İstanbul'da masaya oturdu. İki tarafın da tüm planlarını ayrılık üzerine kurduğu dile getirildi.

Teknik direktörlüğe Igor Tudor getirildikten sonra idman temposundan ve izinlere getirilen kısıtlamalardan fazlasıyla rahatsız olan Sneijder'in, bundan sonraki kariyerini daha rahat geçirmek istediği ve bu yüzden ona göre bir kulüp baktığı bildirildi.

TEKLİF BEKLİYOR

Galatasaray'ın Tudor'la devam edeceğinin anlaşılmasından sonra bu kararı alan Sneijder'in bir taraftan da 2018 Dünya Kupası öncesi Hollanda Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmek istemediği biliniyor. 

Sneijder cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Igor Tudor da bu sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor. Kendi sisteminde Sneijder'i düşünmeyen Tudor'un, Hollandalının kalması halinde yine sorunların merkezi olmasından çekiniyor.

BOLOGNA'NIN SNEIJDER RÜYASI

Yeni sezon öncesi Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sneijder'e yeni bir talip daha çıktı. İtalyan basını, Serie A ekiplerinden Bologna'nın Hollandalı yıldızı istediğini yazdı.

"Bologna'nın Sneijder rüyası" manşetini atan gazeteler, "Kısa süre içinde resmi teklif yapılacak. Bologna'nın Sneijder'in yıllık maliyetini karşılaması çok zor. Fakat Bologna yönetimi transferde oldukça ısrarcı davranacak" ifadesini kullandı.

Çizme basını, Sneijder'e ayrıca MLS kulüplerinden Montreal Impact'in de talip olduğunu yazdı. Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sneijder'in İtalya'ya dönmesi zor" diye konuşmuştu.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 11:36
  1. Galatasaray
  2. Wesley Sneijder
  3. İgor Tudor
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