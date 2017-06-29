Galatasaray'da Sneijder depremi!
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı takımın Slovakya kamp kadrosunda yer almayacak.29 Haziran 2017 Perşembe 23:26
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in, sarı-kırmızılı takımın Slovakya kamp kadrosunda yer almayacağı belirtildi.
beIN SPORTS'un haberine göre; Başkan Dursun Özbek ile görüşen Sneijder, takımdan ayrılmak istediğini belirtti.
Wesley Sneijder'in önümüzdeki hafta Dursun Özbek ile İstanbul'da görüşmesi bekleniyor.