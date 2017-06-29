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Galatasaray'da Sneijder depremi!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı takımın Slovakya kamp kadrosunda yer almayacak.

29 Haziran 2017 Perşembe 23:26
Galatasaray'da Sneijder depremi!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in, sarı-kırmızılı takımın Slovakya kamp kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

beIN SPORTS'un haberine göre; Başkan Dursun Özbek ile görüşen Sneijder, takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Wesley Sneijder'in önümüzdeki hafta Dursun Özbek ile İstanbul'da görüşmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 23:26
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