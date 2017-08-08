Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün yerini Sinan Kurt dolduracak

Sinan Gümüş'ün ayrılmasından sonra 21 kişilik maç kadrosuna koyacak isim konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray’dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin Hertha ile oynanan hazırlık maçında bir görüşme gerçekleştirdiği Sinan Kurt’u almak için teklif yaptığı iddia edildi. 2015-16 sezonunda Hertha’nın 500 bin Euro’ya Bayern’den aldığı Sinan’ı göndermeye sıcak baktığı bildirildi.

Sinan Kurt kimdir?

21 yaşındaki Sinan Kurt, kariyerine Mönchengladbach alt yapısında başladı. Kısa sürede A takıma yükselen oyuncuya Alman panzeri Bayern Münih talip oldu ve 3 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. 15/16 sezonunda Hertha Berlin'e 500 bin Euro bonservis bedeli ile satılan oyuncu geçtiğimiz sezon yalnızca 596 dakika forma şansı bulurken 1 gol 2 asistlik bir katkı sağladı. Oyuncunun transfermarkt değeri 300 bin Euro. Bonservisi ise 2019'da son bulacak.