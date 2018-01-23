Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray'da Samuel Eto'o bombası

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray Fatih Terim'in isteği ile Eto'o için teklif yaptı. Yıldız oyuncu Sarı-Kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakıyor. 36 yaşındaki golcünün bonservisi takas ile halledilecek.

23 Ocak 2018 Salı 20:16
Galatasaray'da Samuel Eto'o bombası

Galatasaray'da aradığı forveti Antalyaspor'da buldu. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sarı-kırmızılı kulüp Samuel Eto'o için Antalyaspor'a teklif yaptı. Kamerunlu golcü Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Antalyaspor'dan ayrılmak isteyen Eto'o'nun bonservisi takas yöntemi ile halledilecek.
 
3 oyuncu artı para
 
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray Eto'o'nun bonservisi için Antalyaspor'a Tarık Çamdal ve Koray Günter'i kiralık Emrah Başsan'ın bonservisi ile ayrıca bir miktar para önerdiği öğrenildi. Bu sayede sarı-kırmızılı takım forma şansı bulamayan bu oyuncuların yıllık ücretlerinden de kurtulmuş olacak. 
 
Love olmayınca Eto'o
 
Aslında Fatih Terim Alanyaspor forması giyen Vagner Love'un transfer edilmesini istemişti. Ancak Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası bu transfer rafa kalktı.
 
Eto'o 1.5 yıllık sözleşme istiyor
 
Galatasaray Samuel Eto'o ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor. Ancak Eto'o'nun talebi 1,5 yıllık sözleşme. 
 
Başkan forvet istiyoruz demişti
 
Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamada Özbek döneminde devam eden transfer çalışmalarını sürdüreceğini söylemişti. Cengiz ayrıca bir forvet bir de sol bek transferine dikkat çekmişti.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 20:16
  1. Galatasaray
  2. samuel Eto'o
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollanda'dan 'Afrin Operasyonu' açıklaması: Kendini savunması için...
    1. Hollanda'dan 'Afrin Operasyonu'..
    2. Dünya liderlerinin yaşını hiç merak..
    3. TSK vuruyor, Türkiye yükseliyor
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız..
    5. Sıra dışı olay! Beyni dışarıda doğdu!
    6. Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkımına..
    7. Amerika'dan flaş Suriye açıklaması:..
    8. İzmir'de minibüs ile otomobil..
    9. ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e..
    10. Suriyeliler gönüllü askerlik için..
    11. Şehit Mehmet Muratdağı’nın evinde..
    12. Galatasaray'da Samuel Eto'o bombası
    13. Sivasspor, Robinho ile 1,5 yıllık..
    14. Süper Lig'de 7 takıma kötü haber!
    15. NATO: Türkiye'nin güvenliğini koruma..
    16. İşte şehitlerin cennette isteyeceği şey
    17. 'Kaset kumpası' davasında ikinci celse..
    18. Gölün ortasındaki cami ibadete açıldı
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yarın..
    20. Terör örgütü PKK/PYD'yi 'KORAL'..
    İşte Zeytin Dalı harekatının ilk şehidinin vasiyeti
    İşte Zeytin Dalı harekatının ilk şehidinin vasiyeti
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı