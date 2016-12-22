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Galatasaray'da Rotariu heyecanı

Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'da Rotariu heyecanı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 09:52
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Efsane isim Hagi'nin önerdiği Dorin Rotariu için Dinamo Bükreş cephesinden resmi açıklama geldi. Dinamo Bükreş Sportif Direktörü Adrian Mutu, henüz Galatasaray'dan kimseyle görüşmediklerini açıkladı.

Scout ekibinden onay alındı
Galatasaray'da yönetim Hagi'nin önerisiyle Dorin Rotariu ismini gündemine almıştı.
Dorin Rotariu konusunda scout ekibi ve teknik heyetin de onayını bekleyen sarı kırmızılı yöneticiler, onayı aldı. Galatasaray'da devre arasında yapılacak olan stoper ve forvet transferinin dışında önceliğin Dorin Rotariu'ya verilmesi kararlaştırıldı.

Sneijder'in yerine mi?
Bu arada Galatasaray'da yönetimin, Wesley Sneijder için Çin'den gelen teklifi değerlendirmeyi planladığı kaydedildi. 32 yaşındaki Sneijder'in ücretinde indirime gitmemesi sebebiyle bu kararı alan yönetimin Hollandalı yıldızı Çin'e gitmeyi ikna etmesi durumunda yerini Dorin Rotariu ile dolduracak.

Dorin Rotariu kimdir?
21 yaşındaki ve 1.80 boyundaki Dorin Rotariu, Dinamo Bükreş takımında forma giyiyor. Sol ayağını kullanan ve sağ kanatta forma giyen Dorin Rotariu'nun takımı ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Timisoara takımının altyapısında yetişen Dorin Rotariu, daha sonra Dinamo Bükreş'e transfer oldu. Dorin Rotariu, bu sezon takımıyla 22 maça çıktı. Dorin Rotariu bu maçlarda 6 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi. Dorin Rotariu'nun transfermarkt değeri ise 1.75 milyon Euro olarak gözüküyor.

Fotospor
 

 
EtiketlergalatasarayDorin RotariuSpor Haberleri
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